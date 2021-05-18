Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den iş insanlarına dijitalleşme uyarısı /18 Mayıs 2021 20:48

Merkel'den iş insanlarına dijitalleşme uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iş dünyasını ve politikacıları "dijitalleşme yolculuğuna" geç kalmamaları konusunda uyardı.

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Merkel, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Dijital Ekonomi 2030 Görünümü" konferansında yaptığı konuşmada, sanayi şirketlerinin bilişim şirketlerine bağımlılığının arttığına dikkati çekti.

Bilgi teknolojililerinde donanım ve yazılımın çok hızlı ilerlediğini hatırlatan Merkel, bu konuda treni kaçırmamak için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel, Alman otomobil şirketlerini bilişim şirketlerinin “çalışma tezgahı” olmaması konusunda da uyararak, geleceğin otomobilinin çok iyi sürüş kabiliyetine sahip dijital bir nesne olacağına işaret etti.

Almanya ve AB’nin Çin ve ABD merkezli büyük bilişim şirketleriyle rekabette ayakta kalabilmeleri konusunda çalışması gerektiğini vurgulayan Merkel, "Tamamen dijital dünyadan gelenlerle yarışıyoruz…Hala kazanabiliriz.” ifadesini kullandı.
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