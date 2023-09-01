AB dışişleri bakanlarından aday ülkelere 'genişleme' mesajı

AB, 2024-2027 döneminde Ukrayna için Avrupa Barış Fonu'na entegre edilecek yıllık 5 milyar Euro'ya kadar bir yardım fonu oluşturmayı öngörüyor. Borrell, bakanların konuyu görüştüklerini ve yıl sonundan önce bir anlaşmaya varılabileceğini umduğunu belirtti.





Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği dışişleri bakanları, genişleme sürecini görüşmek üzere eylül ayı sonuna kadar Ukrayna ve Batı Balkanlar'dan mevkidaşlarıyla bir araya gelme çağrısında bulundu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 ülkeden dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ardından, "Ukrayna'daki savaşın, kesinlikle liyakate dayalı bir süreç olan genişleme sürecini hızlandırmak gibi bir yan etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.İspanya'nın Toledo kentinde yapılan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda konuşan Borrell, AB'nin potansiyel olarak 10 üyeye daha hazırlanması gerektiğini söyledi.Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de bu hafta, birliğin 2030 yılına kadar yeni üyeler kabul etmeye hazır olması gerektiğini ifade etti.Balkan ülkeleri en yakın potansiyel adaylarBalkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan, AB'ye katılım sürecinde farklı aşamalarda bulunuyor.Geçen yıl Moldova ve Ukrayna'ya aday statüsü verildi. Gürcistan da bu statüyü almayı bekliyor.Ukrayna'nın üyeliğinin "Avrupa entegrasyonu projesini riske atmadan" nasıl yapılabileceğine dair sorular gündeme geliyor.Analistler genişlemenin ivme kazandığını ancak AB'nin önce kendi içinde reform yapması gerektiğini düşünüyor.Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) analisti Mathieu Droin Euronews'e "Üye devletler reformun ne anlama geldiğini, kendileri için neleri değiştireceğini, nasıl fayda sağlayacaklarını ve AB'ye nasıl katkıda bulunmaları gerektiğini yeni yeni anlamaya başlıyor" dedi.Ukrayna'nın reform konusunda kararlı adımlar attığını belirten Droin, "Bir yıllık süre zarfında muazzam bir çalışma gerçekleştirdiler, bu oldukça etkileyici. Ancak AB'nin bunu nasıl yapmayı planladığı hala belirsiz, çünkü AB içinde farklı programların, örneğin Ukrayna'nın önemli bir tarım ülkesi olması nedeniyle tarımın nasıl yeniden kalibre edileceğine ilişkin karar verme konusunda pek çok soru var." diye konuştu.Bu arada Macaristan, Ukrayna'ya yapılacak 500 milyon Euroluk askeri yardım paketinin 8. taksitini bloke etmeye devam ediyor. Budapeşte, Macaristan'ın OTP Bankasının "savaş sponsoru" olarak tanımlanmasının "kabul edilemez" olduğunu savunuyor. Hükümet, daha fazla askeri yardım için ön koşul olarak bankanın adının Ukrayna'nın kara listesinden tamamen çıkarılmasını istiyor.İspanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığının önceliklerinden biri Ukrayna'ya yönelik koordineli desteği sürdürmek ve bunu Avrupa'nın birliğini güçlendirerek yapmak.Toplantıda üye devletlerin silahlı kuvvetleri tarafından Ukraynalı askeri personelin eğitim misyonunun durumu da değerlendirildi.Borrell'e göre toplam 25 bin Ukraynalı asker halihazırda eğitim almış durumda ve yıl sonuna kadar 30 bin askerin eğitilmesi hedefine planlanandan daha önce, Ekim ayı sonunda ulaşılacak.Yüksek Temsilci, bu nedenle bakanlara önümüzdeki aylarda eğitimli Ukraynalı askeri personel hedefinin 40 bine çıkarılmasını önerdi.