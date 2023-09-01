Meteoroloji’den birçok kente yağmur uyarısı… İşte son hava durumu tahmini

Sözcü'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı ve doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının Cumartesi günü yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Marmara ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Meteroloji, vatandaşları yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyardı. MGM’den yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; iç batı bölgelerde yarın (Cumartesi) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir’in güney, Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 21°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAKARYA 20°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar ile Kütahya’nın güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 24°C, 31°C

Az bulutlu, kıyı kesimleri zamanla parçalı bulutlu yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 27°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya ile Eskişehir’in güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA 19°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 17°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 20°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS 16°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu



TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı