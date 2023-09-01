Suriye'de Arap aşiretlerle YPG'nin çatışmaları üçüncü gününde; onlarca ölü

Euronews'te yer alan habere göre ABD ordusu, Suriye'nin doğusunda kendi desteklediği rakip gruplar arasında devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.



Aksi takdirde bu durumun IŞİD'in yeniden canlanmasına katkı sağlayabileceği uyarısını yineledi.



Çatışmalar çatı yapısını Kürt YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimli oluşumla bölgedeki Arap aşiretler arasında yaşanıyor.



SDG çarşamba günü bir açıklama yaparak Deyrizor Askeri Meclis grubu lideri Ahmed Hübeyl'in artık Deyrizor Askeri Konseyi'ne liderlik etmeyeceğini bildirdi.



Hübeyl ve diğer dört milis liderin, "uyuşturucu kaçakçılığı dahil çok sayıda suç ve ihlale" karıştıkları iddiasıyla görevden alındıkları belirtildi.



Bunun üzerine Arap aşiretler, YPG'ye karşılık verdi.



Ahmed Hübeyl'in alıkonulduğunun açıklanmasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, diğer Arap aşiretlerinin katılımıyla daha da büyüdü.



Devam eden çatışmalarda AP'nin haberine göre 40, yerel kaynaklara göre ise 70'ten fazla insan hayatını kaybetti.



Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Arap aşiretleri çatışmalar sonucu son iki günde Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki tamamını Arap nüfusun oluşturduğu 24 köyü YPG'den aldı.



Öte yandan Arap aşiretlerle YPG arasında Deyrizor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.



YPG, Haseke ve Rakka illerinden, Deyrizor'daki çatışma alanlarına takviye konvoylarıyla çok sayıda savaşçı gönderiyor.



Buna karşın Arap aşiretler de çatışma bölgelerine takviye güçler konuşlandırıyor.



Ülkenin doğusundaki petrol zengini Deyrizor kenti ABD destekli operasyonun ardından YPG'nin kontrolüne geçmişti.



Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan (Operation Inherent Resolve) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek üzere IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte çalışmaya odaklanmış durumdayız" denildi.



Analistlere göre çatışma, IŞİD'e karşı ortak mücadele veren SDG ile Arap aşiretlerinin bir dönem oluşturduğu ABD destekli koalisyonu artık çatladığı anlamına geliyor.



ABD ordusunun açıklamasının devamında, "Bu kritik çalışmadan (ortaklıktan) uzaklaşılması istikrarsızlık yaratır ve IŞİD'in yeniden canlanma riskini arttırır. Kuzeydoğudaki şiddet sona ermeli ve Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD tehdidinden arınmış bir barış ve istikrar yaratma çabalarına geri dönülmelidir." ifadelerine yer verildi.



ABD'nin bölgede yüzlerce askeri bulunuyor ve bu askerler, "IŞİD'e karşı mücadelede" çatı yapısını Kürt YPG güçlerinin oluşturduğu SDG ile ortak hareket ediyor.