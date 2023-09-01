Samanyolu Haber /Dünya / Jet ski ile Cezayir karasularına giren Faslı turistler öldürüldü /01 Eylül 2023 22:08

Jet ski ile Cezayir karasularına giren Faslı turistler öldürüldü

Cezayir Sahil Güvenliği, Fas'tan jet ski ile ülke karasularına giren iki turisti vurarak öldürdü.

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Fas’ın plajları ve su sporları aktiviteleri ile tanınan Saidia beldesinden jet ski ile yola çıkan dört Fransız-Fas çifte vatandaşı turistten ikisi Cezayir Sahil Güvenliği tarafından vurularak öldürüldü.

Gruptan Saidia beldesine dönmeyi başaran Mohamed Kissi yaşananları anlatırken, kaybolduklarını ve yakıtlarının bittiğini söyledi.

“CEZAYİR'DE OLDUĞUMUZU BİLMİYORDUK”

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre olayda kardeşi de öldürülen Kissi, “Cezayir’de olduğumuzu biliyorduk çünkü siyah bir Cezayir botu bize doğru geldi ve botta bulunanlar bize ateş etti. Ben vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler” dedi.

Turistlerden Smail Snabe isimli kişinin Cezayir sahil güvenliği tarafından tutuklandığı ve çarşamba günü bir savcıya ifade verdiği bildirildi.

Cezayir tarafından konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

FAS-CEZAYİR GERİLİMİ

İki ülke yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda bir sınırı paylaşıyor. Fransız sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazanmalarından beri iki ülke arasında gerilim yaşanıyor.

Ülkeler arasındaki sınırlar, Fas’ın tarihi Marakeş kentindeki bir otelin bombalanmasının ardından 1994 yılında kapatıldı.

Cezayir, Ağustos 2021’de Fas ile diplomatik ilişkilerini keserek Rabat’ı “düşmanca eylemlerde bulunmakla” suçlamıştı. Fas yönetimi ise söz konusu iddiaları reddetmişti.
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