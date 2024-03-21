Samanyolu Haber /Ekonomi / AB dondurulan Rus varlıklarının gelirini Ukrayna'ya yollayacak /21 Mart 2024 09:14

AB dondurulan Rus varlıklarının gelirini Ukrayna'ya yollayacak

Rusya Merkez Bankası'nın AB içerinde 210 milyar euro parası bulunuyor. AB ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna işgali nedeniyle bu parayı dondurmuştu. Şimdi Brüksel, Rus varlıklarından elde edilen faizin Ukrayna'ya tahsis edilmesini planlıyor.

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Avrupa Birliği, bugün AB Komisyonu tarafından ilan edilen bir planla, dondurulmuş Rus varlıklarının faizini kullanarak Ukrayna'ya yılda 3 milyar euro göndermeyi amaçlıyor. İlk fonların temmuz ayında Kiev'e ödenmesi öngörülüyor.

Moskova'nın Ukrayna işgalinin akabinde Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosu AB üyesi ülkelerce dondurmuştu.

AB ülkeleri, bugün, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmak üzere ayrılması teklifini kabul etti.

Halihazırda Rus Merkez Bankası'nın AB ülkeleri içinde yaklaşık 210 milyar euro parası bulunuyor.

AB'nin dondurduğu Rus rezervlerinin 180 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'ın kasasında tutuluyor.

Kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarlarda faiz geliri sağlıyor.

Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar eurodan fazla gelir sağlamıştı.

AB Komisyonu yetkilileri bu varlıkların faizini Ukrayna'yı desteklemek için kullanmayı önerdi.

Söz konusu adım daha önce atılmak istenmiş ancak ekonomik, hukuki ve siyasi sonuçlarına ilişkin endişeler nedeniyle ertelenmişti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis, yaptığı açıklamada "Bugün Rusya üzerindeki baskıyı arttırıyor ve onu yasa dışı saldırganlık eylemi ve yol açtığı büyük hasar ve acılardan sorumlu tutuyoruz." dedi.

Dombrovskis, bu adımın İngiltere ve ABD'nin de dahil olduğu G-7 grubundaki ortaklarla koordine edildiğini aktardı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik karların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı." paylaşımı yapıldı.
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