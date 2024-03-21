Samanyolu Haber /Sağlık / Geliri düşen BioNTech, kanser ilacına odaklandı /21 Mart 2024 09:17

Geliri düşen BioNTech, kanser ilacına odaklandı

Türk asıllı bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech, odak noktasının kanser ilacı geliştirmeye kayması nedeniyle 2023'te gelir ve kazançlarında düşüş olduğunu bildirdi.

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Pandemi sırasında Pfizer ile ortaklaşa Covid-19 aşısı üreten BioNTech, 2023'te 2022ye kıyasla önemli bir düşüşle 3,819 milyar Euro gelir elde ettiğini duyurdu.

Pandemi sırasında Pfizer ile ortaklaşa Covid-19 aşısı üreten şirket, 2022 yılına kıyasla yaklaşık dörtte üç oranında düşüşle 3,819 milyar Euro gelir ve bir önceki yıla göre yüzde 90 düşüşle 930,3 milyon Euro net kâr açıkladı.

Mainz merkezli biyoteknoloji firması, 2024 gelirlerinin 2,5 milyar ila 3,1 milyar Euro aralığında olmasını hedeflediğini kaydetti.

"İlk kanser ilacı 2026'da"

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Uğur Şahin, "2030 yılına kadar onay almak ve böylece dünya çapındaki hastalar için tedavi seçeneklerini iyileştirmek istiyoruz" dedi.

İlk kanser ilacının 2026 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtildi.

Şirket, araştırma harcamalarını daha da artırmayı ve kanser ilaçlarının onaylanması için hazırlık yapmayı planlıyor.

BioNTech'in kanser aşısı: Cilt ve kalın bağırsak kanseri tedavisinde önemli gelişme sağlandı
BioNTech, ocak ayında yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı işinde devam eden düşüşün dibe vuracağı 2025 yılında gelir artışına geri dönmeyi beklediğini kaydetti.

Şirket, bu noktadan sonra da onkoloji işini büyütmek için yatırım yapacağını bildirdi.
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