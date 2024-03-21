Fransa Google'a 250 milyon euro ceza kesti

AB, 'komşu hakları'nı 2019'da belirlemişti

AB'nin 2019 tarihli yasasının 15'inci maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan "komşu haklar" tanıyor.

Fransa, yayıncıların ve haber kuruluşlarının çevrimiçi platformlarla nasıl lisans anlaşmaları yapmaları gerektiğini belirleyen telif hakkı yönergesini kabul eden ilk AB üyesi ülke olmuştu.Kurum, ABD merkezli teknoloji devini, platformda kullanılan içeriklerin ücretlendirilmesine yönelik 2019 tarihli AB 'Komşu Hakları Yasası' kapsamında cezaya mahkum ettiğini bildirdi.Fransa Rekabet Kurumu'ndan (Autorité de la concurrence) yapılan açıklamada, Google'a Haziran 2022'de "yayıncılar, ajanslar ve dijital platformlar arasında dengeli müzakereler için gerekli koşulları yaratmayı amaçlayan" taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza kesildiği kaydedildi.Dünyanın birçok ülkesinde 'rekabete aykırı davranmaktan' açılan davalarla mücadele eden Google, Fransa'daki para cezasını ödemeyi kabul etti.Şirketin cezaya yönelik cevabi açıklamasında "Anlaşmaya vardık zira yolumuza devam etme zamanı." denildi.Bununla birlikte, cezanın söz konusu sorunla "orantılı olmadığı" ve Google'ın çekincelerini giderme çabalarını "yeterince dikkate almadığı" eleştirisinde de bulunuldu.Google, şu ana kadar 450 Fransız yayıncı ile ücret konusunda anlaşmaya varmış durumda."Komşu haklar" uygulaması, telif hakkı yönetmeliği kapsamında, 2019'da AB Telif Hakları Yasası'nın 15'inci maddesi olarak yürürlüğe girdi.Söz konusu yasa, Avrupa Birliği ve dünyanın birçok ülkesindeki yetkililerin Google ve diğer teknoloji şirketlerini haber yayıncılarına içerik için ücret ödemeye zorlama çabalarının bir parçası.Söz konusu yönetmeliğin ardından Google, Fransız yayıncılarla müzakere etmek zorunda kalmıştı.