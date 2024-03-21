Yunanistan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü

Yetkililer, pilotun uçaktan fırlatma sistemiyle çıkmasının ardından kurtarma operasyonunun devam ettiğini söyledi.



Olay, Atina'nın 175 kilometre kuzeydoğusundaki Arsura adası yakınlarında meydana geldi.



Tek kişilik savaş uçağı Yunanistan'ın merkezindeki bir hava üssünden havalanmasının ardından düştü.



Kurtarma çalışmalarına iki helikopter, iki askeri uçak ve bir donanma fırkateynin katılıyor.



Bölgedeki sahil güvenlik gemileri de operasyona destek veriyor.



Yunanistan şu anda büyük bir askeri modernizasyon programının parçası olarak F-16 filosunu geliştiriyor.



Kaza, Yunanistan'ın ABD yapımı üç adet MH-60R Seahawk donanma helikopterini Atina yakınlarında bir törenle teslim almasından saatler sonra meydana geldi.



Üretici Lockheed Martin, 2025 yılında dört MH-60R daha teslim edeceğini kaydetti.