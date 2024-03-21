Samanyolu Haber /Dünya / Alman polisi, terör zanlısı iki kişiyi tutukladı /21 Mart 2024 08:57

Alman polisi, terör zanlısı iki kişiyi tutukladı

Alman polisi İsveç'te Kur’an yakmaları protesto için terör saldırısı planlayan iki şüpheliyi tutukladı.

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Engellenen planın IŞİD'in bir uzantısı tarafından desteklendiği ve Stockholm'deki Kuran yakma eylemlerine karşı şiddetli bir misilleme amacı taşıdığı iddia ediliyor.

Stockholm'deki İsveç parlamento binasına terör saldırısı planladığından şüphelenilen iki kişi salı günü Alman polisi tarafından tutuklandı.

Tutuklananların İsveç’in başkenti Stockholm'de polis memurları ve sivillere yönelik ölümcül bir saldırı planı içinde olduğu bildirildi.

Saldırı için özel hazırlık yapan şüphelilerin silah temin etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu da kaydedildi.

Zanlılar Karlsruhe kentindeki Federal Adalet Mahkemesi'nde yargılanacak.

IŞİD-H bağlantısı

İsmi İbrahim M.G. olduğu belirlenen kişilerden birinin Irak-Şam İslam Devleti'nin Afganistan’ın doğu ve İran'ın batı bölgelerinde faaliyet gösteren uzantısı IŞİD-H mensubu olduğu sanılıyor. Diğer kişinin adı ise Ramin N. olarak açıklandı.

Alman polisi İbrahim'in IŞİD-H tarafından 2023 yazında İsveç'te göstericilerin Kur’an’ı Kerim’in kopyalarını yaktığı protestolara yanıt olarak bir saldırı düzenlemesi için görevlendirildiğini bildirdi.
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