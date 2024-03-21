Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft'un, yapay zeka biriminin başına Mustafa Süleyman'ı geçti /21 Mart 2024 08:51

Microsoft'un, yapay zeka biriminin başına Mustafa Süleyman'ı geçti

Microsoft, DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman ile tüketici yapay zekâ birimini yönetmesi için anlaştı.

SHABER3.COM

DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman, Microsoft'ta yeni oluşturulan tüketici yapay zekâ biriminin başına getirildi.

Yapay zeka dünyasının tanınan isminin işe alınması, ChatGPT'nin kurucusu OpenAI ile hâlihazırda ortak olan Microsoft için büyük bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Suriye'de doğan ve İngiltere'ye göç eden Süleyman, X'te, "Bugün Microsoft AI CEO'su olarak Microsoft'a katıldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Copilot, Bing ve Edge dahil olmak üzere tüm tüketici yapay zeka ürünlerine ve araştırmalarına liderlik edeceğim" dedi.

Süleyman, ChatGPT tarzı yapay zeka sağlayan modelleri oluşturmada OpenAI ve Anthropic'e rakip haline gelen Inflection'daki CEO'luk görevinden ayrılacağını kaydetti.

Inflection'ın kurucu ortağı Karen Simonyan da Microsoft'taki ekibe katıldı.

Bir OpenAI sözcüsü, "Mustafa ve Karen'i yeni görevlerinden dolayı kutluyor ve onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Süleyman'ın DeepMind şirketi, 2014 yılında Google tarafından 500 milyon dolara satın alındı ve şirket geçen yıl Google'ın kendi yapay zeka araştırma departmanıyla tamamen birleştirildi.

Üretken yapay zekayı benimseme konusunda en hızlı hareket eden şirketlerden Microsoft, başta Copilot sohbet robotu olmak üzere bir dizi ürüne entegre oldu.

Microsoft CEO'su Satya Nadella bir blog yazısında yapay zeka inovasyonunun, Microsoft'un geçen yıl 13 milyar dolar yatırım yaptığı Sam Altman liderliğindeki OpenAI şirketiyle olan ortaklığına bağlı olacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay şirket, üretken yapay zeka alanında gelecek vaat eden bir başka şirket olarak görülen Fransız startup Mistral AI ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Yapay zeka atılımları Microsoft'u piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi haline gelerek zirveyi Apple'dan devralmasını sağladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Microsoft'un, yapay zeka biriminin başına Mustafa Süleyman'ı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:52