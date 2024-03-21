Microsoft'un, yapay zeka biriminin başına Mustafa Süleyman'ı geçti

DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman, Microsoft'ta yeni oluşturulan tüketici yapay zekâ biriminin başına getirildi.



Yapay zeka dünyasının tanınan isminin işe alınması, ChatGPT'nin kurucusu OpenAI ile hâlihazırda ortak olan Microsoft için büyük bir hamle olarak değerlendiriliyor.



Suriye'de doğan ve İngiltere'ye göç eden Süleyman, X'te, "Bugün Microsoft AI CEO'su olarak Microsoft'a katıldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Copilot, Bing ve Edge dahil olmak üzere tüm tüketici yapay zeka ürünlerine ve araştırmalarına liderlik edeceğim" dedi.



Süleyman, ChatGPT tarzı yapay zeka sağlayan modelleri oluşturmada OpenAI ve Anthropic'e rakip haline gelen Inflection'daki CEO'luk görevinden ayrılacağını kaydetti.



Inflection'ın kurucu ortağı Karen Simonyan da Microsoft'taki ekibe katıldı.



Bir OpenAI sözcüsü, "Mustafa ve Karen'i yeni görevlerinden dolayı kutluyor ve onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.



Süleyman'ın DeepMind şirketi, 2014 yılında Google tarafından 500 milyon dolara satın alındı ve şirket geçen yıl Google'ın kendi yapay zeka araştırma departmanıyla tamamen birleştirildi.



Üretken yapay zekayı benimseme konusunda en hızlı hareket eden şirketlerden Microsoft, başta Copilot sohbet robotu olmak üzere bir dizi ürüne entegre oldu.



Microsoft CEO'su Satya Nadella bir blog yazısında yapay zeka inovasyonunun, Microsoft'un geçen yıl 13 milyar dolar yatırım yaptığı Sam Altman liderliğindeki OpenAI şirketiyle olan ortaklığına bağlı olacağını söyledi.



Geçtiğimiz ay şirket, üretken yapay zeka alanında gelecek vaat eden bir başka şirket olarak görülen Fransız startup Mistral AI ile ortaklık kurduğunu açıkladı.



Yapay zeka atılımları Microsoft'u piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi haline gelerek zirveyi Apple'dan devralmasını sağladı.