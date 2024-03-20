Elon Musk, yapay zeka konusunda fikrini değiştirdi

Yapay zeka teknolojisinin felaket tellalı Elon Musk, teknolojiyi geliştirmenin artılarının eksilerinden daha ağır bastığını iddia etti. Yapay zeka teknolojisi hakkında korkutucu açıklamalarıyla bilinen Musk, son açıklamasıyla fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.. Musk, uzun zaman sonra bir yapay zeka zirvesinde ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Daha önce yapay zekayı "tarihin en yıkıcı gücü" olarak tanımlayan Musk, teknolojinin hala "insanlığı sona erdirme gücünün" olduğunu savundu. Ancak tahminleri her zamankinden daha az karamsardı.



