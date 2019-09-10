Samanyolu Haber /Gündem / AB Konseyi kayyım atanan belediyeleri görüşecek /10 Eylül 2019 10:45

AB Konseyi kayyım atanan belediyeleri görüşecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı, çarşamba günü Strazburg’da yapacağı toplantıda Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararını görüşecek.

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Euronews’ün toplantıya katılacak yetkililerden aldığı bilgiye göre, görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının, 29-31 Ekim’de Strazburg’da düzenlenecek Genel Kurul toplantılarına davet edilmesi konusu da Başkanlık Divanı oturumunda ele alınacak.

Yarınki oturumda, Türkiye’deki son yerel seçimlerle ilgili kaleme alınan rapor ve buna bağlı karar tasarısı ile ilgili raportörün 1-4 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı ziyaret de görüşülecek konular arasında. Türkiye raportörünün, özellikle görevden alınan belediyelerde inceleme ve temaslarda bulunması bekleniyor.

Türkiye’deki son yerel seçimlerle ilgili rapor ise 29-31 Ekim tarihlerindeki toplantıda nihai olarak oylanacak.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararından “derin endişe duyduğunu” bildirmişti.

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