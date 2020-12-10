Samanyolu Haber /Ekonomi / AB liderleri anlaşmaya vardı /10 Aralık 2020 22:01

AB liderleri anlaşmaya vardı

Daha önce Macaristan ve Polonya tarafından veto edilen Avrupa Birliği'nin (AB) 2021-2027 bütçesi için AB liderlerinin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, 1,8 trilyon Euro'luk bütçe ve kurtarma paketinde uzlaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Polonya ve Macaristan ile de uzlaşmaya vardıktan sonra pandeminin neden olduğu ekonomik durgunluk sonrasında toparlanmaya destek olması için 1,8 trilyon Euro'luk bir mali paket üzerinde anlaşıldığını söyledi.

Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomilerimizi yeniden inşa edebiliriz. Dönüm noktası olan kurtarma paketimiz, yeşil ve dijital dönüşümümüzü de ileriye taşıyacak" dedi.

Macaristan ve Polonya, 16 Kasım'da AB Bakanlar Konseyi'nde görüşülen 2021-2027 bütçesi ile ekonomik kurtarma programını AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanması nedeniyle veto etmişti.
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