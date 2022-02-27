AB Rusya'ya hava sahasını birer birer kapatıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinden art arda "hava sahasını kapatma" kararları geliyor.







Almanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya, hava sahalarını Rus uçuşlarına kapatma kararı aldı.





İngiltere de hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken, Moskova cephesinden "misilleme" gecikmedi. Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatma kararı aldı.





LUFTHANSA UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

"Flightradar24" uçak izleme sitesinden alınan verilere göre Lufthansa'nın Frankfurt'tan Tokyo'ya giden uçağı ile Münih'ten Seul'e giden diğer başka bir uçak Rus hava sahasından geri döndü.