Samanyolu Haber /Dünya / AB Sinovac aşısı olanlara da kapılarını açıyor /22 Şubat 2022 18:56

AB Sinovac aşısı olanlara da kapılarını açıyor

Daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Novavax aşılarını olan turistleri kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşıları olanlara da kapılarını açmaya karar verdi.

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Koronavirüs salgınının ilk dalgasından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen ve son dönemde bazı ülkelerde aşılama oranının düşük seyretmesi ve Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayılarının artışa geçtiği Avrupa Birliği’nden yeni bir hamle geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, salgın boyunca Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını olan yabancı turistleri kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara izin verme kararı verdi. Bu aşılar arasında Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının yanı sıra Sinopharm ve Hindistan merkezli Bharat Biotech’in aşısına da onay çıktı.

Avrupa Birliği, zorunlu olmayan sebepler için bölgeye blok dışından gelenlerden bu aşıları zorunlu tutuyordu.

Alınan kararın henüz onaylanmadığı ve onaylanması durumunda 1 Mart itibariyle geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan bu uygulamaya ek olarak ülkelerin bazı ekstra önlemler ve belgeler isteyebileceği de kaydedildi. Bazı  ülkeler gerekli durumda uçuş saatinden 72 saat önce alınmış negatif PCR testinin belgesini isteyebilecek.
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