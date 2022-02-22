Putin geri adım atmadı: Ukrayna, Rusya'ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerilimi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ukrayna’da neler olduğu hakkında Aliyev'e bilgi veren Putin, “Bildiğiniz gibi, dün Rusya, Donbass’taki iki halk cumhuriyetinin egemenliğini tanımaya karar verdi. Baştan söylemek isterim ki, bu konuda spekülasyonlar görüyoruz. Rusya’nın imparatorluk sınırları içinde imparatorluğun restorasyonu için yaptığı hazırlıklar ve bunu neredeyse en başından beri gördük. Bu hiç de doğru değil. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya, tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdı ve bildiğiniz gibi, Sovyet sonrası alanda tüm ülkeler ve bağımsız devletlerle ilişkilerimizi güçlendirmek için aktif olarak çalışıyor” dedi.





“UKRAYNA İLE İLİŞKİLERDE BU SEVİYEYİ GÖRMÜYORUZ”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Putin, “Dağlık Karabağ sorununun çözümü gibi zor durumlarda bile, sürece dahil olan tüm devletlerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak ve her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmaya çalışarak her zaman çok dikkatli davrandık. Ne yazık ki Ukrayna’daki darbeden sonra Ukrayna ile ilişkilerde bu seviyeyi ve kaliteyi görmüyoruz, bir önceki seviye ortadan kalktı. Darbenin ve bu darbeyi yapanların yasadışı olarak iktidarı ele geçirmesinin ardından olduğunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.





“UKRAYNA KULLANILIYOR”

Rusya'nın tüm komşularına karşı iyi davranmaya devam etmek niyetinde olduğunu ifade eden Putin, “Tekrar ediyorum, Ukrayna ile durum farklı. Bunun nedeni, ne yazık ki, bu ülkenin topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılmasıdır. Hepsi bu kadar” dedi.











