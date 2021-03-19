Samanyolu Haber /Dünya / AB sipariş vermezse Almanya kendi başına yapacak /19 Mart 2021 22:58

AB sipariş vermezse Almanya kendi başına yapacak

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V konusunda açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Avrupa Birliği (AB) tarafından Sputnik aşısı için sipariş verilmemesi durumunda Almanya olarak bunu kendilerinin yapacağını açıkladığı belirtildi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılması gerektiğini, AB'nin sipariş vermemesi halinde Almanya'nın bunu kendi başına yapacağını kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre; bir gazetecinin 'Almanya'nın Rus Sputnik V aşısını AB’den bağımsız olarak satın almasının mümkün olup olmadığı' yönündeki sorusuna Merkel, "EMA tarafından kullanılmasına onay verilen tüm aşıları AB'de kullanmalıyız. Ben böyle bir sipariş verirdim. Avrupa için bir sipariş verilmeyecekse, ki buna dair herhangi bir işaret görmüyorum, o halde Almanya olarak bunu kendi başımıza yapmak durumundayız. Bu mümkün ve biz bunu yapacağız" cevabını verdi.

Daha önce Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doris Berve Schucht, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının Almanya'daki olası üretimi konusunda Alman ilaç şirketi IDT Biologika ile görüşmelere başladıklarını duyurmuştu.
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