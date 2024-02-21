AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaştı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

AB Konseyi'ndeki Belçika temsilciliğinin bildirdiğine göre, AB büyükelçileri Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.





Reuters'e göre kısıtlamalar Rusya'dan yaklaşık 200 kişi ve şirketi etkileyecek, ancak ekonominin tüm sektörlerini etkilemeyecek. Çek Cumhuriyeti'nin uzun süredir devam eden talebi üzerine Rus diplomatların hareketlerinin sınırlandırılabileceğini, yalnızca akredite oldukları AB ülkesinde seyahat etmelerine izin verileceğini belirtti.





AB büyükelçileri Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Kararda, "AB büyükelçileri 13'üncü yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vardı" denildi. Belçika bunun AB tarafından onaylanan en geniş paketlerden biri olduğunu açıkladı. Reuters'in Avrupalı kaynaklardan alıntı yaparak bildirdiği gibi, yeni yaptırım paketi yaklaşık 200 gerçek ve tüzel kişiyi içerecek. Ancak ekonominin belirli sektörlerini etkilemeyecek.





Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanlığı başkanı Budapeşte'nin yeni yaptırım paketini veto etmeyeceğini söylemişti. 19 Şubat'ta Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjártó, Budapeşte'nin Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketini veto etmemeye karar verdiğini, çünkü hazırlık aşamasında bu pakete aykırı olan tüm noktaların hariç tutulmuş olduğunu söyledi.





13'üncü paketle ilgili tartışmalar Şubat ayının ilk günleri başladı. AB bunu geliştirmede zorluklarla karşılaştı: Üst düzey bir AB diplomatı Politico'ya "tüm büyük tesisler zaten yaptırımlar altında" dedi. Reuters 4 Şubat'ta Avrupa Komisyonu'nun pakete Rusya'dan mal ithalatına yönelik yeni bir yasak eklemeyeceğini bildirdi. Bloomberg aynı zamanda 8 Şubat'ta AB'nin 13'üncü paket kapsamında Rusya'dan yaklaşık 55 şirket ve 60'tan fazla kişiye yaptırım uygulanmasını önerdiğini yazdı.