Samanyolu Haber /Gündem / Küçük ortaklar arasında gerilim /21 Şubat 2024 15:52

Küçük ortaklar arasında gerilim

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP'nin lideri Mustafa Destici, yerel seçimler AKP'yle iş birliğine kapıyı kapatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Destici, "Bize teklif edilen, anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı" diyen Erbakan'dan özür beklediğini söyledi.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. 

Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta partisi ile ilgili yaptığı açıklamalarla ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

- Biz Yeniden Refah Partisi’ni kardeşlerimizin partisi olarak görüyoruz. Biz hassasiyet gösteriyorsak aynı hassasiyeti de Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanından bekleriz, daha doğrusu bekliyorduk. 

"BU SÖZLERİ DÜZELTSİN"

- Bizi hayal kırıklığına uğrattı. Aldığımız oyu neden düzgünce söylemiyorsun, yüzde 1 aldık, yüzde 1 dersin. Biz Sayın Erbakan’ı dili sürçtü olarak kabul etmek istiyoruz. Bunun için de camiamızdan, mensuplarımızdan biz özür dilemesini ve bu sözlerini düzeltmesini bekliyoruz.


"BİNDE 6-7 OYU VAR"

Bir dönem Cumhur İttfakı'na destek veren ancak önümüzdeki yerel seçimlerde AKP'yle iş birliğini kabul etmeyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"AKP'NİN YEDEK LASTİĞİNE DÖNERİZ"

"Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı."

Fatih Erbakan, ayrıcı "Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil, artık çekilirsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz." demişti. 

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