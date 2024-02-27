Samanyolu Haber /Dünya / Abbas, hükümetin istifasını kabul etti /27 Şubat 2024 08:58

Abbas, hükümetin istifasını kabul etti

Hükümetin istifasını kabul eden Abbas, Iştiyye ve kabinedeki bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar "geçici hükümet" olarak çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

SHABER3.COM

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin sunduğu istifayı kabul etti.

Abbas, Iştiyye ve kabinedeki bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar "geçici hükümet" olarak çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Iştiyye'nin yerine atanacak ismin ise Filistin Yatırım Fonu'nun (PIF) başkanı ve Dünya Bankası'nda görev almış Muhammed Mustafa olması bekleniyor. 2006'dan beri yapılmayan seçimlerin tarihi konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısında Abbas'a istifasını sunan İştiyye ise kararın Filistin davası ve siyasi rejimin karşılaştığı "benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların" ve Gazze halkına karşı uygulanan "zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının" gölgesinde alındığını ifade etti.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye görevinden istifa etti
İstifa haberi Gazze'deki çatışmaları durdurmak ve savaştan sonra bölgeyi yönetecek siyasi bir yapı üzerinde çalışmaya başlamak için uluslararası çabaların yoğunlaştığı ve Abbas'a yönetimi değiştirmesi için Amerikan baskısının arttığı bir dönemde geldi.

Iştiyye'nin ayrılması, aynı zamanda Abbas'ın liderlik iddiasını sürdürme kararlılığının altını çizen "sembolik bir değişim" olarak da yorumlanıyor.

Filistin Yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sınırlı bir yönetime sahip ancak 2007'de Gazze'de Hamas'a karşı iktidarı kaybetmiş durumda.

Kamuoyu yoklamaları Filistinliler arasında yönetimin popüler olmadığını işaret etse de uluslararası toplum tarafından genel olarak tanınan tek liderlik organı olmaya devam ediyor.
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