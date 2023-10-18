ABD 2 bin askerini alarma geçirdi

Bold Medya'da yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın uçağı İsrail’e indi. ABD Başkanı Biden’ı İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.



Biden, dünkü kanlı hastane saldırısına rağmen İsrail’e desteğini sürdü.



ABD Başkanı’nın uçağının Tel Aviv’e indiği saatlerde Pentagon’dan bölgede gerilimi daha da artıracak önemli bir açıklama geldi.



Pentagon, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de artan çatışmaya yanıt olarak ABD ordusunun 2 bin askerini konuşlandırma alarmına geçirdiğini duyurdu.



Açıklamada ‘Ortadoğu’da gelişen güvenlik ortamına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için bir dizi birimi yüksek bir hazırlık durumuna geçirdik’ denildi.



BIDEN ÜRDÜN’DE MISIR VE FİLİSTİNLİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEK



Ürdün Devlet Medyası, ülkenin Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu ziyaretine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Biden, Ürdün’de Filistin ve Mısırlı yetkililerle temaslarda bulunacak.



BBC, “Gazze’de insani kriz yok mu?” şeklindeki soruya “Doğru” yanıtını veren İsrail ordu sözcüsünün insani krizi reddettiği yorumunu yaptı. 7 Ekim’deki Hamas saldırısının hemen ardından Tel Aviv yönetimi zaten 2007’den bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ni tamamen kuşatma altına aldı. 41 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridine elektrik, su ve gaz sevkiyatı durdurulurken, savaş uçaklarının aralıksız devam eden bombardımanında 2 bin 800’den fazla insan hayatını kaybetti.



Gazze’nin kuzeyindeki 1,1 milyon insandan güneye gitmelerini isteyen tahliye kararıyla birlikte, 400 bin insana ev sahipliği yapan Han Yunus’un nüfusu 1 milyonu buldu.