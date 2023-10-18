İsrail'den Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatına izin

DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail, insani durumun felaket boyutuna ulaştığı Gazze Şeridi'nde halka Mısır'dan yardım sevkiyatı yapılmasına izin verileceğini açıkladı.



Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ofisinden çarşamba günü yapılan açıklamada, İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivil halka gıda, su ve ilaç sağlanması çağrısına karşı çıkmayacağı belirtildi.



Açıklamada İsrail'in "Hamas'a ulaşmadığı sürece" Mısır'dan yardım sevkiyatına izin vereceği kaydedilirken, Hamas tarafından kaçırılan rehinelerin tamamı serbest bırakılana kadar İsrail topraklarından Gazze'ye yardım sevkiyatı yapılmayacağı belirtildi.



Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas, İsrail'den kaçırdığı yaklaşık 200 kişiyi rehin tutuyor.



ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv ziyareti sırasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne "mümkün olan en kısa sürede" yardım sevkiyatına izin vermeyi kabul ettiğini açıklamıştı.



Ayrıca ABD Başkanı İsrail'deki temasları sırasında aynı zamanda Hamas'a karşı yürütülen savaş nedeniyle İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" yardımda bulunmayı vadetmişti.



Hamas 7 Ekim'de İsrail'e büyük çaplı bir saldırı düzenleyerek İsrail'in verdiği bilgilere göre bin 400 kişiyi öldürmüş, 200 kişiyi de rehin almıştı. Hamas'a göre ise İsrail'in hava saldırılarında Gazze'de bugüne kadar en az 3 bin 478 kişi öldürüldü.



Bu gelişmeler üzerine İsrail Gazze Şeridi'ni ablukaya almış, yakıt, gıda ve su tedarikini durdurmuştu.



Gazze'de büyük bir kara harekatı planlayan İsrail ordusu Cuma günü Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çevre bölgelerde yaşayan sivillere Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri çağrısında bulunmuştu.



Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminine göre, halihazırda Gazze'de yaşayan toplam 2,4 milyon kişinin yaklaşık bir milyonu, İsrail'in çağrısı üzerine güneye sığındı.



Bölgeye yardım malzemesi taşıyan kamyonlar ise Gazze Şeridi'nin güneyine sınırı olan Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah sınır kapısı kapalı olduğu için bekletiliyor. İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek geçiş noktası olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah kapısı Mısır tarafından açılmıyor. Mısır'ın sınırı açmama gerekçelerinden biri İsrail ordusunun sınır kapısını bombalama ihtimali.