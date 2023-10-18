ABD’den BM’de Gazze vetosu

Sözcü'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün, Brezilya tarafından hazırlanan ve Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin verilmesi çağrısında bulunulan karar tasarısını oyladı.



Brezilya’nın Başkanlık yaptığı toplantıya ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ve Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da katıldı.



RUSYA VE İNGİLTERE ÇEKİMSER



Tasarıya 12 “evet”, 2 “çekimser” ve 1 “hayır” oyu kullanıldı.



15 üyeli BMGK’da daimi üyelerden ABD’nin “hayır” oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı.



“GAZZE’DEN HAMAS SORUMLU”



ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin veto kararını “ABD, karar tasarısında İsrail’in meşru müdafaa hakkına değinilmemesini hayal kırıklığıyla karşıladı” ifadeleriyle açıkladı.



Thomas-Greenfield, Gazze'de yaşanan insani krize Hamas'ın kendi eylemlerinin neden olduğunu söyledi.



“ABD’NİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ”



Karar tasarında önerdiği değişiklikler kabul edilmeyen Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia “Sivillere yönelik kınamayı kabul etmeyen delegasyonlar Orta Doğu’da akan kanın durmasını istemiyor” dedi.



Nebenzia, “Amerikalı arkadaşlarımızın iki yüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk. BMGK‘deki tasarıyı veto ederek çözüm istemediklerini gösterdiler” diye konuştu.



KARAR TASARISI HAKKINDA



Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze’ye erişimini sağlamak için “çatışmalara ara verme” çağrısında bulunuluyordu. Hamas’ın “terör saldırılarını” kınayan tasarıda, aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddet de kınanıyordu.



İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.



Gazze’den düzenlenen saldırılarda 304’ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.



Son olarak, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.