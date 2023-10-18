RTÜK, DW Türkçe’ye yönelik yasal süreç başlattı

Bold Medya'da yer alan habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Deutsche Welle (DW) Türkçe hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.



DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine, 30 Haziran 2022’de erişim engeli getirilmişti. Kararın ardından iki kuruluş da farklı adreslerden yayınlarını sürdürdü.



İki haber kanalı da Türkiye’de online yayınlarını sürdürebilmeleri için gerekli lisans başvurusunu yapma şartını reddediyor.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Şahin şu ifadeleri kullandı:



“Her egemen devlette olduğu gibi ülkemizin de yayıncılık alanında Avrupa Birliği ile uyumlu yasaları vardır. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yayıncılar yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı otoritesi olarak radyo ve televizyon kuruluşlarını, internet ortamından yayın yapan mecraları düzenlemekte ve denetlemektedir.



Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.



Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir. Üst Kurulumuz gelişmeleri ve ilgili yayıncının tüm haberlerini yakından takip ederek, yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”