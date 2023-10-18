Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den Adana Konsolosluğu'nu kapatma kararı /18 Ekim 2023 22:54

ABD’den Adana Konsolosluğu'nu kapatma kararı

ABD Büyükelçiliği, Adana’daki konsolosluğun ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını duyurdu.

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ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında ilerleyen günlerde Türkiye genelinde İsrail'e yönelik büyük protestoların yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Barışçıl olması amaçlanan eylemlerde gerilimin tırmanabileceği ve şiddet olaylarının meydana çıkabileceği ifade edildi.

Protestoların “polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabileceği” de aktarıldı.

Büyükelçilik, Adana Konsolosluğu’nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını belirtti.

ABD vatandaşlarının randevularını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde yeniden planlayabileceği vurgulandı.

GÖSTERİCİLER KONSOLOSLUĞU TAŞLADI, İÇERİ GİRMEYİ ÇALIŞTI

Dün İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalamasının ardından Adana’da vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde toplanmıştı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail’e tepki göstererek, zulmün bir an önce sona ermesini istemişti.

AA’nın haberine göre konuşmaların ardından bir grup konsolosluğu taşlayarak içeriye girmeye çalışmıştı.

Gruba müdahale eden bir polis yüzünden yaralanmıştı.

Polis ekipleri daha sonra grubu dağıtmıştı.
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