Samanyolu Haber /Gündem / ABD Adalet Bakanı Trump’ın evine baskını doğruladı /12 Ağustos 2022 08:59

ABD Adalet Bakanı Trump’ın evine baskını doğruladı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki evinde yapılan FBI aramasını doğruladı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Garland, arama kararını kendisinin onayladığını söyledi.

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FBI ajanlarının Trump'ın evine düzenlediği baskınla ilgili olarak ilk kez konuşan Garland, arama emrinin içeriğini de kamuoyuyla paylaşmak istediğini ve Adalet Bakanlığı'nın bunun için Florida'da mahkemeye başvurduğunu açıkladı.

Garland, düzenlediği basın toplantısında, "önemli derecede kamusal yarar" gördüğünden, bu yönde bir talepte bulunduğunu belirtti.

Trump'ın arama emrinin içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmasını engellemek için bugün mahkemeye itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

ABD'de genelde bu tür belgeler, soruşturma sürerken gizli tutuluyor.

Bakan Garland ise daha fazla bilginin, uygun zamanda ve şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Hukukun üstünlüğü prensibine, her koşulda uyulması gerektiğini vurgulayan Garland, Adalet Bakanlığı'na ve FBI'a yönelik "temelsiz” olarak nitelendirdi, iki kurumun personelinin de vatansever ve dürüst kişiler olduğunu vurguladı.

Garland, "Onlar haksız şekilde saldırı altındayken sessiz kalmayacağım" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı henüz FBI'ın Trump'ın Florida'daki evini neden bastığını açıklamadı. Ancak baskının, Trump'ın başkanlığının son bulmasının ardından Beyaz Saray'dan ayrılırken bazı gizli belgeleri yanınına alıp almadığıyla ilgili soruşturmayla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

ABD'de daha önce eski bir başkanın evinde ceza soruşturması kapsamında FBI ajanlarınca arama yapılmamıştı.

Trump ve Cumhuriyetçiler öfkeli
Donald Trump ve mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti ise "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirdikleri FBI baskınına tepkilerini sürdürüyor.

Trump destekçileri ve bazı Cumhuriyetçiler, Demokratları, eski başkanı hedef almak için federal bürokrasiyi silah olarak kullanmakla suçluyorlar.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun Cumhuriyetçi üyeleri Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, "Merrick Garland aynı standartları (Başkan Biden'ın oğlu) Hunter Biden için uygulayacak mı? Hayır" diye bir mesaj paylaştı

Trump da Perşembe günü yaptığı açıklamada, ekibinin, kendisi hakkında federal düzeyde yürütülen tüm soruşturmalarda savcılarla tam işbirliği yaptığını söyledi.
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