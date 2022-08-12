Alparslan Kuytul'un ses kaydı yayınlandı: ‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Ağrı Patnos Cezaevi’nde tutuklu bulunan Alparslan Kuytul ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını sosyal medyada yayınlayan eşi Semra Kuytul, ‘‘Hapis, sürgün, birçok konuda mahrumiyet! Apaçık zulüm, apaçık işkence. Alparslan Hocam aradı. Sesi hiç iyi gelmiyordu. Ona bu zulmü yapanları Allah kahretsin.’’ dedi.







SEMRA KUYTUL: MEYVE VE SEBZE VERİLMİYOR

Alparslan Kuytul’un başka cezaevine nakil talebinin reddedildiğini ve başka cezaevinden de yanına sevk isteyen tutukluların sevkinin reddedildiğine dikkat çeken Semra Kuytul, ‘‘Tek başına ve ailesinden 1000 km uzakta olan bu insana herkese verilen görüntülü arama hakkı verilmiyor. Yanına sevk isteyen tutuklu arkadaşlarımız Ankara’dan reddediliyor. Meyve yok, sebze yok, mahrumiyet bölgesi gibi istekleri verilmiyor.’’ ifadelerini kullandı.





