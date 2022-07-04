ABD Bağımsızlık Günü kutlaması sırasında silahlı saldırı

ABD'de bireysel silahlanma nedeniyle sık sık yaşanan silahlı saldırılara bir yenisinin eklendiği belirtildi.
ABDPost.com'da yer alan habere göre bağımsızlık gününü kutlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırı şoku yaşıyor. Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde Highland Park bölgesinde geçiş töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.
Lake County Şerifi Twitter'da yaptığı açıklamada, polisin "Bağımsızlık Günü geçit töreni güzergahı bölgesinde" silahlı saldırganla sıcak temas kuruldu. Bölgedeki vatandaşların kısa sürede çatışma alanından kaçmalarını istiyoruz.
Lake County Şerifi Twitter'da yaptığı açıklamada, polisin "Bağımsızlık Günü geçit töreni güzergahı bölgesinde" silahlı saldırganla sıcak temas kuruldu. Bölgedeki vatandaşların kısa sürede çatışma alanından kaçmalarını istiyoruz.