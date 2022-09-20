ABD Başkanı Joe Biden Guantanamo'yu kapatmaya hazırlanıyor

İLK KEZ DİPLOMAT ATADI

Biden, 11 Eylül’ün beyni olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed ve 4 sanığın devam eden soruşturmasına müdahale etmeyeceğinin sinyallerini verdi ilk kez tutuklu transferlerini denetlemek için kıdemli bir diplomat olan Tina Kaidanow’u atadı.

Konuya aşina kişiler, Başkan Biden'ın siyasi tartışmalardan kaçınmak için görev süresinin ilk yılında konuya düşük profilli bir yaklaşım sergiledikten sonra, hapishaneyi kapatmaya yönelik bir kampanya vaadini yerine getirmeye yaklaştığını söyledi.







2002 YILINDA KURULDU

Bununla birlikte, Küba'daki ABD Donanması üssündeki tesis, 2002 yılının Ocak ayında, yurtdışında yakalanan yabancı teröristleri barındırmak için kuruldu.





SADECE 36 TUTUKLU KALDI

Guantanamo’da o zamandan beri yaklaşık 800 kişi hapsedildi. Yüzlerce kişi George W. Bush ve Barack Obama yönetimleri tarafından evlerine geri gönderildikten veya üçüncü ülkelere yerleştirildikten sonra bugün tesiste yalnızca 36 tutuklu kaldı. En yeni tutuklu 2008'de geldi.





DEMOKRATLAR KAPATILMASINI İSTİYOR, CUMHURİYETÇİLER KARŞI ÇIKIYOR

Diğer taraftan, Demokrat Biden yönetiminin hapishaneyi kapatma eylemini eleştiren Cumhuriyetçiler ve diğerleri, Guantanamo'Nun kapatılmasını, "teröre karşı yumuşak davranmakla" damgalanma ihtimalini getirdiğini savunuyor.





Beyaz Saray, kötü şöhretli hapishaneyi kapatmaya yönelik çağrılarından, ABD’nin eski başkanı Obama'nın planlarını engelleyen türden bir tepkiden kaçınmaya çalışıyor. Kongre, Obama yönetiminin 2010 yılında hapishaneyi kapatma çabalarına, Guantanamo tutuklularının ABD'ye naklini yasaklayarak yanıt verdi.











Pennsylvania Üniversitesi Etik ve Hukukun Üstünlüğü Merkezi’nden Harvey Rishikof, “Yönetim teröre karşı yumuşakmış gibi görünmek istemiyor ve siyasi bir uzlaşma bekliyor” dedi.





SAVUNMA BAKANLIĞI TRUMP'IN PROJESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo Körfezi'nde 4 milyon dolara üçüncü bir mahkeme salonu inşa ederek Donald Trump dönemi projesini sürdürüyor.





Bir askeri komisyon sözcüsü, Guantanamo'nun yeni bir mahkeme salonu da dahil olmak üzere duruşma tesislerinin "kapsamlı bir şekilde genişletilmesinin" askeri hakimlerin "eş zamanlı çok sanıklı, uzun yargılamalar" yapmasına izin vereceğini açıkladı.





Ancak, 11 Eylül 2001 saldırılarından 21 yıl geçmesinin ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bir yıl sonra eleştirmenler, yönetimi Guantanamo hapishanesi kapatma konusunda daha hızlı hareket etmeye zorluyor.





Senato Yargı Komitesi Başkanı Dick, “İnsanları yıllarca suçlamadan veya yargılamadan alıkoymak, ulus olarak benimsediğimiz değerlerle uzlaştırılamaz. Bu durum, 11 Eylül mağdurlarını ve ailelerini adalet arayışından mahrum etti” dedi.