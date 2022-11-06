Başkanların Pensilvanya mücadelesi

Eski Başkan Obama, 8 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinde Demokrat Parti’nin kayıplarını durdurmayı amaçlayan beş eyaletlik turunu tamamladı.



"Tehlikeli bir iklimi körükleyen bölünmelere dikkat"



Obama, Başkan Biden ile birlikte Temple Üniversitesi'nde sahne alacağı Philadelphia'ya gitmeden önce Demokrat Senato adayı John Fetterman ile birlikte Pittsburgh'da konuştu.



Pittsburgh şehir merkezinde destekçilerine seslenen Obama, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye saldırının nefret söyleminin bir ürünü olduğunu söyledi.



Obama, Cumhuriyetçiler'e doğrudan atıfta bulunmadan, "Siyasi rakiplerimizi şeytanlaştırma, çılgınca şeyler söyleme alışkanlığımız tehlikeli bir iklim yaratıyor. İnsanları bir araya getirmek için değil, ayrılıkları körüklemek ve sırf kendi çıkarları için bizi birbirimize karşı öfkelendirmek ve korkutmak için çalışan politikacılarınız var" dedi.



Cumhuriyetçiler, 2020'de ülkeyi sarsan yaygın ırkçılık karşıtı protestolara atıfta bulunarak Demokratlar'ın da siyasi şiddete başvurduğunu iddia ediyor.



Demokratlar, çoğu kamuoyu yoklamasına göre seçmenlerin başlıca iki endişesi olan enflasyon ve suça odaklanmamakla eleştiriliyor.



Biden ve Obama, Fetterman ve Saphiro için Philadelphia'da



Philadelphia'daki Temple Üniversitesi’nde Başkan Joe Biden, eski başkan Barack Obama, Demokratlar’ın Senato adayı John Fetterman ve Demokrat vali adayı Josh Saphiro birlikte sahneye çıktı.



Demokrat seçmenler bu dört ismi ellerinde pankartlar ve sloganlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşıladı.



Burada Demokratlar’a seslenen Başkan Joe Biden, "Üç gün, hayatımızın en önemli seçimlerinden birine üç gün kaldı. Sonuç, önümüzdeki yıllar boyunca ülkemizi şekillendirecek ve bu sonucu şekillendirme gücü sizin elinizde" dedi.



Biden, "Bu bir seçim. Amerika'nın çok farklı iki vizyonu arasında bir seçim" diye konuştu.



John Fetterman da, kendisine gösterilen desteğe sosyal medya üzerinden teşekkür etti.



VOA Türkçe'ye konuşan Demokratlar'dan bazıları John Fetterman ve demokrasiyi desteklemek için mitinge katıldıklarını söylerken, bazı katılımcılar yalnızca Başkan Biden ve eski başkan Obama'yı görmek için orada olduklarını söyledi.



Miting alanına girişte olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte, izleyiciler tek tek aranarak salona alındı.





Mehmet Öz de bu sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada Fetterman ve Biden'ı yerli enerji sektörünü yeterince desteklememekle eleştirdi ve seçilmesi halinde enflasyonla mücadele edeceği sözünü verdi.



