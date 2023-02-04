ABD 'casus balonu' vurdu

ABD'nin hava sahasında "casus" olduğu iddia edilen Çin'e ait balonun düşürüldüğü öğrenildi.

HAVA SAHALARI KAPATILMIŞTI

Federal Havacılık İdaresi (FAA), "ulusal güvenlik çabaları" nedeniyle Güney Carolina'daki Myrtle Beach Uluslararası Havaalanı da dahil olmak üzere üç havaalanında uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.



BIDEN "İCABINA BAKACAĞIZ" DEMİŞTİ

Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtlamış, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." demişti.



ÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD’nin hava sahasına Perşembe günü girerek krize neden olan ‘casus balonla’ ilgili Çin bugün detaylı açıklama yapmış, balonun rotasından çok fazla saptığı vurgulanarak “Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır” denmişti.