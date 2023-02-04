İstanbul’da IŞİD operasyonunda 15 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, IŞİD örgütüne yönelik soruşturmada, "diplomatik temsilcilik ve ibadethanelere saldırı talimatı" aldığı iddia edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul’da bulunan İsveç, Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımıza ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle 15 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.