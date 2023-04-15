ABD’de gizli belgeleri sızdırmakla suçlanan asker neyi amaçlıyor ?

Gözaltındaki 21 yaşındaki şüpheliyi belgeleri paylaştığı mesajlaşma platformundan tanıyanlar, Teixeira’nın belgeleri ideolojik bir amaçla sızdırmadığını düşünüyor.





Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinin güneyindeki Dighton kırsalında büyüyen Jack Teixeira’nın iki sınıf arkadaşı, Boston Globe gazetesine şüpheliyi nasıl tanıdıklarını anlattı.





Arkadaşlarından biri John Powell, Teixeira’nın genç yaştan itibaren savaş tarihi ve silahlarla ilgilendiğini, küçük yaştayken ABD’nin askeri uçakları ve silahlarına ilişkin kitapları olduğunu söyledi.





Sınıf arkadaşları anlattı: “Akran zorbalığına uğradı, sessiz biriydi”





Ortaokulda Teixeira’nın akran zorbalığına uğradığını anımsadığını belirten arkadaşı, onun iyimser biri olduğunu ve Hava Kuvvetleri’nde görev yapmış olan üvey babasıyla yakın ilişkisi olduğunu anlattı.





Boston Globe gazetesine konuşan lise arkadaşı Kailani Reis, Teixeira’nın çok sessiz biri olduğunu, yalnız izlenimi verdiğini söylüyor.





ABD ordusu kayıtlarına göre Teixeira Hava Ulusal Muhafız birimine 2019 yılı Eylül ayında katıldı. Pandemi sırasında kapanarak uzaktan eğitime geçen Dighton Rehoboth Lisesi’nden 2020 yılında mezun oldu.





Jack Teixeira’nın gizli belgeleri paylaştığı belirtilen sosyal medya platformu Discord’daki sohbet odası üyeleriyle de pandemi sırasında yakın ilişki kurduğu kaydediliyor.





Associated Press’e konuşan Discord’daki sohbet odası üyelerinden biri, Teixeira’nın silahlarla ilgili konuşmaktan hoşlandığını, grup üyeleriyle sık sık dua ettiğini anlattı.





Discord kullanıcısı, Teixeira’nın son dönemde ABD ordusuna katıldığı için pişmanlık duymaya başladığını ifade ettiğini ve federal hükümetin fazla güçlü olmaya başladığına ilişkin kaygılı olduğunu anlattı.





Teixeira’nın hiçbir zaman çok ciddi bir kişilik yansıtmadığını, Photoshop gibi uygulamaları iyi kullandığını söyledi.





“Hava atmak isteyen biriydi“







Discord’daki sohbet odasının üyeleri Teixeira’yı, ABD’nin askeri operasyonları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ya da Amerika’nın politikalarını etkilemekten çok, hava atmayı isteyen biri olarak tanımladı.





Aralarında Cumhuriyetçi Partili ve eski Başkan Donald Trump destekçisi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene’in de olduğu bazı sağcı isimler, herhangi bir delil ortaya koymadan, Teixeira’yı Biden yönetiminin aksaklıklarını ifşa etmeyi amaçlayan biri olarak yansıtmaya çalışıyor.





Associated Press’e konuşan Discord kullanıcısı ise Teixeira’nın belgeleri ABD hükümetine zarar vermek ya da ideolojik bir sebepten sızdırdığını düşünmediğini söyledi.





FBI tarafından yakalandığı Massachusetts eyaletinin Boston kentinde Perşembe günü yargıç karşısına çıkan Jack Teixeira gizli ulusal savunma bilgi ve belgelerini izinsiz ve yasa dışı şekilde çıkarmak ve bulundurmakla suçlanıyor.





Belgelerde Çin’in casus balonu ve Tayvan’a ilişkin iddialar





Amerikalı yetkililer sızdırılan belgelerin doğruluğu ve sızıntının boyutu konusunda çalışmaları sürdürürken, belgelerin içeriğiyle ilgili ABD basınında yeni iddialar yer almaya devam ediyor.





Washington Post’un özel haberinde, ABD’nin Şubat ayında vurarak düşürdüğü Çin’e ait casus balonunun, gece fotoğraf çekebilen bir radarı çalıştırabilecek miktarda elektrik enerjisi üretebilen güneş paneli taşıdığı aktarıldı.





Washington Post’un bir diğer özel haberine göre, sızdırılan belgelerden birinde Tayvan’ın Çin ordusunun hava üstünlüğünü püskürtebilecek kapasitede olmadığına ilişkin bir değerlendirmenin yer aldığı iddia edildi.





Pentagon’dan Washington Post’un haberine ilişkin bir açıklama ya da yorum gelmedi.