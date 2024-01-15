ABD’de gözler bu ön seçimde

Eyaletteki yoğun kar yağışı ve soğuk hava başkan adaylığı için yarışanların kampanyalarını olumsuz etkiliyor.



Bununla birlikte rakipleri kadar Iowa’da kampanya yürütmese de eski Başkan Donald Trump son anketlere göre rakiplerinin açık ara önünde.



The Des Moines Register/NBC News anketine göre Trump oyların yüzde 48’ini kazanıyor.



Eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley yüzde 20, Florida Valisi Ron DeSantis ise yüzde 16 oy alıyor.



Haley oylarını 4 puan arttırırken, Ron DeSantis’in oyları 3 puan azalmış görünüyor.



Anket Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayının belirlenmesi için yapılacak ilk eyalet ön seçiminde oldukça iyi sonuç alacağının işareti olarak yorumlanıyor.



DeSantis ve Haley ise 23 Ocak’ta New Hampshire’daki ön seçime kadar kendilerine ivme kazandıracak bir oy oranına ihtiyaç duyuyor.



DeSantis’in kampanyası anketlere rağmen ön seçimde iyi bir performans göstereceklerini belirtiyor.



Bölgede hava sıcaklıklarının oldukça düşük olması ve kar yağışı adayların destekçilerinin sandıklara gidip gitmeyeceği soru işaretini de gündeme getirmiş durumda.



Yetkililer hava sıcaklıklarının eyalet tarihindeki bir ön seçimde en düşük derecede olacağını belirtiyor.