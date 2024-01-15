Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de gözler bu ön seçimde /15 Ocak 2024 09:09

ABD’de gözler bu ön seçimde

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayını belirlemek için eyalet ön seçimleri yeni haftanın ilk gününde Iowa’da başlıyor. Son anketlere göre eski Başkan Trump rakipleri karşısında açı ara önde.

SHABER3.COM

Eyaletteki yoğun kar yağışı ve soğuk hava başkan adaylığı için yarışanların kampanyalarını olumsuz etkiliyor.

Bununla birlikte rakipleri kadar Iowa’da kampanya yürütmese de eski Başkan Donald Trump son anketlere göre rakiplerinin açık ara önünde.

The Des Moines Register/NBC News anketine göre Trump oyların yüzde 48’ini kazanıyor.

Eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley yüzde 20, Florida Valisi Ron DeSantis ise yüzde 16 oy alıyor.

Haley oylarını 4 puan arttırırken, Ron DeSantis’in oyları 3 puan azalmış görünüyor.

Anket Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayının belirlenmesi için yapılacak ilk eyalet ön seçiminde oldukça iyi sonuç alacağının işareti olarak yorumlanıyor.

DeSantis ve Haley ise 23 Ocak’ta New Hampshire’daki ön seçime kadar kendilerine ivme kazandıracak bir oy oranına ihtiyaç duyuyor.

DeSantis’in kampanyası anketlere rağmen ön seçimde iyi bir performans göstereceklerini belirtiyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının oldukça düşük olması ve kar yağışı adayların destekçilerinin sandıklara gidip gitmeyeceği soru işaretini de gündeme getirmiş durumda.

Yetkililer hava sıcaklıklarının eyalet tarihindeki bir ön seçimde en düşük derecede olacağını belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’de gözler bu ön seçimde Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:28:46