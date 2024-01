Depremzedeler 11 aydır kayıp yakınlarını arıyor

, Deprem sonrası kurulan Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin (DEMAK) ulaştığı verilere göre, 11 ildeki 142 kişinin yakını 342 gündür haber alamadıkları akrabalarını arıyor. Depremin yerle bir ettiği apartmanların enkazı kaldırılmasına rağmen kendilerine ulaşılamayan vatandaşlar arasında 3 aylık bebekler de var, 70 yaşındaki yaşlılar da.Yıkım sonrası enkazdan çıkmayanların yanı sıra canlı kurtulduktan sonra hastanede kaybolan depremzedeler de var. 26 yaşındaki Merve Ateş İskenderun’daki evlerinin yıkılmasıyla birlikte anne ve babasını kaybetti. Kendisi de bacağından yaralı bir şekilde enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürülen Ateş’ten 11 aydır haber alınamıyor.Ablası İlknur Karaca’nın ifadesine göre bilincinin açık olduğu ve akşam saatlerine kadar konuştukları Merve Ateş İskenderun’dan Mersin’e tedavisi için sevk edilirken kayboldu. “Biz toprak altından çıkmayan birini değil ellerimizle sağ salim ambulansa teslim ettiğimiz birini arıyoruz” diyen Karaca, “Deprem 4.17’de oldu, İskenderun’da yıkıntıların altında kalan ailemize 09:30’da ulaştık. Annem ve babam hayatını kaybetmişti, 26 altındaki kız kardeşim Merve Ateş’i ayağı kırık bir şekilde molozların altından çıkarmayı başardık. Dayımız ile birlikte İskenderun SSK Hastanesi’ne gönderdik. Bilinci açıktı, hatta enkazın altında o bize seslendi, yönlendirdi. Çıktıktan sonra da hayati bir tehlikesi yoktu. Doktoru kırık ayağından ameliyat olması için Mersin Yenişehir Hastanesi’ne sevk edeceğini söyledi. Saat 17’de helikopter ile Mersin’e sevk edilmek üzere ambulansa bindirildi. Yanında gitmek istediğimizde refakatçi alınmadı. Hastamıza nasıl ulaşacağız diye sorduğumuzda, ‘Bize güvenin, 112 Acil’den hastanızın yerini öğrenirsiniz’ dendi. Kız kardeşimi karşılamak için Mersin’deki hemşire kuzenimizi aradık. Merve’yi ambulansa teslim edip cenazelerimizin başına gittik. Bu Merve’yi son görüşümüz oldu” diye konuştu.Yetkililerden bir an önce kardeşinin bulunması için yardım isteyen Karaca, o günden beri 81 ilde Merve’yi aradıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Helikopter hava muhalefeti yüzünden havalanmamış, Merve İskenderun’daki hastaneye geri getirilmiş. Hastanın hastaneye giriş kaydı var ama kendisi yok. 81 ilde hiçbir hastanede kaydını bulamadık. Benim sağ, bilinci açık kardeşim nasıl kaybedildi anlamakta zorluk çekiyorum. 6 Şubat’tan beri her yerde kız kardeşimi arıyorum. Hastanelerden, 112 servisinden, herkesten şikâyetçi olduk. Mezarlıklarda DNA eşleşmesi bulamadık. Öldüyse mezarını istiyoruz, bir avuç da olsa toprak istiyoruz.”Depremin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Hatay’daki İlke Apartmanı, saat 04.17’de yaşanan sarsıntıyla birlikte ilk 30 saniyede yerle bir oldu. 8 katlı apartmanda yaşayan 115 kişiden 56’sının cenazesine ulaşıldı ama 28 kişi ise halen kayıp.İlke Apartmanı’nda oğlu Mustafa, gelini Hasret ve 5 yaşındaki torunu Asel Kılıç’ı kaybeden Selahattin Kılıç, depremde yakınlarının cenazesine ulaşanları kendilerine göre daha şanslı olarak değerlendirdiğini dile getirerek, “Depremden sonra 6 gün boyunca enkazın başında bekledik, çıkmadılar. O günden beri gezmediğimiz hastane, sevgi evi, çocuk evi kalmadı. Biz yetkililerden çocukların bulunmasını istiyoruz. O günden beri yaşadığımız hayat değil, hayatımız karardı. Yüzlerce aile kayıplarını arıyor, çok çaresiziz. Yetkililere sesleniyoruz, bizim çocuklarımızı bulun. En azından bir mezarımız olsun. Emniyet çocuklarımızı nüfustan düşürmemizi istiyor. Çocuklarımın mezarını göstersinler, bize bir mezar versinler düşürelim” şeklinde konuştu.Yıkım sonrası 56 kişinin cansız bedenine ulaşılan İlke Apartmanı’nda yaşayan oğlu Yakup, gelini Münevver ve 5 aylık torunu Abbas Yiğit’e enkaz kaldırma çalışmalarının ardından da ulaşamadığını belirten Abbas Köse ise, “Biz çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum Yakup, gelinim Münevver ve 5 aylık torunum Abbas Yiğit Köse İlke Apartmanı enkazından çıkmadı. Gece gündüz burada bekledik, çıkmadılar. Sonra il il gezdik, hastane hastane baktık. Hiçbir yerde, hiçbir iz bulamadık. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Depremin birinci yılı gelecek, en azından bir mezarımız olsun” dedi.Konuya ilişkin VOA Türkçe ’ye konuşan Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK) yöneticisi Selahattin Kaban, TBMM’ye giderek görüştükleri milletvekillerinden deprem kayıpları için bir araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini belirtti. Kaban sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:“Depremde Hatay'da olduğu gibi Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya illerinden kayıp ihbarları geldi. 11 il geneli 142 kaybımız var. Bunların içinde 3 aylık bebek de var 74 yaşında yaşlı bir vatandaşımız da var. Biz kayıp yakınları olarak sadece kayıplarımızın bulunmasını istiyoruz. Sağ ve yaşıyorlarsa bulunup bizlere teslim edilmesini, vefat veya enkazla birlikte giden kişilerin mezarları olmasını istiyoruz. Ailelerin acıları var. Giden, kaybolan bir eşya değil, her biri birer can, aileleri için eş, kardeş, evlat” diye konuştu.