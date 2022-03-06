ABD`de hortum: 2’si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Lowa eyaletindeki Des Moines şehrinde meydana gelen hortumda 2’si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Illinois eyaletinin Madison bölgesi Acil Durum Yönetimi Müdürü Diogenes Ayala yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.







Acil Durum Müdürü Ayala, Des Moines şehrinin güneybatısındaki Madison bölgesinde de 1 kişinin durumu ağır olmak üzere toplam 4 kişinin hortum nedeniyle yaralandığını bildirdi.





Lowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada Madison bölgesi için bir afet ilanı yayınlandığını bildirerek, “Ölümcül fırtınalar nedeniyle kalbimiz parçalanıyor ama biliyorum ki Iowa halkı ihtiyaç anında yardım etmek için birlik olacaklar” ifadelerini kullandı.