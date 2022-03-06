Samanyolu Haber /Gündem / İsrail medyası büyük tedirginliği yazdı: Yetkililer Türkiye'nin Herzog'u utandırmamasına dikkat edecek /06 Mart 2022 12:19

İsrail medyası büyük tedirginliği yazdı: Yetkililer Türkiye'nin Herzog'u utandırmamasına dikkat edecek

Gelecek hafta çarşamba günü Ankara'da tarihi bir görüşme gerçekleşecek. 2003'ten beri ilk kez bir İsrail cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti öncesinde İsrail heyeti ile ilgili dikkat çekici bir yorum yapıldı.

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Son aylarda gerilimin yumuşadığı Ankara-Tel Aviv hattında dün sıcak bir gelişme yaşandı. Bir süredir gündemde olan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un merakla beklenen Ankara temaslarının detayları netleşti. 2003’den beri ilk kez bir İsrail cumhurbaşkanı Türkiye’yi ziyarete hazırlanırken, bu resmi temas İsrail basını ve kamuoyunda da gündem oldu. İsrail’in üst düzey son resmi teması ise 2008’de olmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İsrail First Lady’si Michal Herzog’un da katılacağı resmi temaslar öncesinde İsrail’in önde gelen gazetelerinden Times of Israel kapsamlı bir analiz yayınladı. Gazete, bu kritik görüşmede tarafların farklı konu başlıklarını ele alacağını yazdı.

Son haftalarda İsrail medyası, Cumhurbaşkanı Herzog ve kurmaylarının Türkiye’ye ziyaret konusunda çekinceleri olduğuna dair iddiaları da sık sık gündeme getirirken Times of Israel, “İsrailli yetkililer Herzog’un ziyareti sırasında yaşananları ve olayları yakından takip etmesi ve Filistin’in sıkı bir destekçisi olan Türkiye’nin Herzog’u hazırlıksız yakalayarak bir şekilde utandırmaması için çalışacak” yorumunu yaptı.

“TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMININ DEĞİŞMESİNİN SEBEBİ…”
Öte yandan İsrail’in köklü gazetelerinden Jerusalem Post da konuya büyük ilgi gösterdi.

Gazete, “Türkiye’nin yaklaşımının değişmesinin sebebi ekonomisinin düşüşe geçmesi ve artan diplomatik izolasyon olabilir. Türkiye bunu Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bazı ülkelerle uzlaşma yoluyla gidermeye çalışıyor” yorumuna yer verdi. Jerusalem Post’taki haberde Ankara yönetiminin geçmişte İsrail karşıtı açıklamaları olduğu da belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde Herzog’un geçen haftalarda Yunanistan ve Güeny Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret ettiği ve bu görüşmelerde Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin bu iki ülkeyle aralarındaki ilişkiyi bozmaya izin vermeyeceğini söylediği de aktarıldı.
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