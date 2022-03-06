Samanyolu Haber /Gündem / İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar hayatını kaybetti /06 Mart 2022 11:58

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

Cıva zehirlenmesi sebebiyle daha önce 4 kez ameliyat edilen, Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, hastanede 5'inci ameliyat için gün beklerken hayatını kaybetti. Yaşar, özellikle 15 Temmuz sonrası hükümet yanlısı tavrı ve Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avına destek veren tutumu ile dikkatleri çekmişti.

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Daha önce cıva zehirlenmesi nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren ve Eylül 2021’de ameliyata alınmak üzere yatırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde enfeksiyon kaptıktan sonra yoğun bakıma kaldırılan Batuhan Yaşar hayatını kaybetti.

Yaşar’ın vefat haberi sonrası Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Batuhan Yaşar'ın vefatı sonrası, Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.

BATUHAN YAŞAR KİMDİR?

1970 Yılında Afyon’un Emirdağ ilçesinde doğdu.   Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı. 1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra’da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster’de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi’nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

1998 Yılında tekrar Ankara’ya döndü ve TGRT’de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.

 2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.

  2006 Yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini yaptı.   2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

2015’ten beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı. 15 Temmuz'dan sonra Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avına verdiği destekle ön plana çıkan isimlerden biri olmuştu. 


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