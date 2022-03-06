MHP, Bahçeli ile Perinçek'in aynı noktada buluşmasını nasıl yorumladı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin NATO’ya ilişkin eleştirilerini köşesine taşıyan Orhan Uğuroğlu, “Bahçeli ile Perinçek aynı fikirdeler iyi mi?” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.







Uğuroğlu'nun bu yazısı üzerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.





Paylaşımında Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’nu eleştiren Semih Yalçın’ın, Cumhur İttifakı’na ilişkin olumlu açıklamaları olan Doğu Perinçek ile ilgili de, “Perinçek veya bir başkası doğruda MHP Lideri Sayın Bahçeli’yle birleşiyorsa bu ancak olumlu yorumlanır” dedi.





Semih Yalçın’ın konuyla ilgili mesajları şöyle:





“Uğursuzoğlu, bugün iç politikada hızını alamayıp dış politika ve uluslararası ilişkilerde de allamelik taslamış. NATO konusundaki değerlendirmeleri üzerinden Sayın Genel Başkanımızı Perinçek’le aynı çizgide göstermeye çalışmış.





Perinçek veya bir başkası doğruda MHP Lideri Sayın Bahçeli’yle birleşiyorsa bu ancak olumlu yorumlanır. Buradan Fitneçağ’ın tefrika kumkuması yazarına ekmek çıkmaz.





Sayın Genel Başkanımızın hükümetteki değişiklikler ve bakan atamalarıyla ilişkilendirilmesi ise kuyruklu bir iftiradır. Fitneçağ yazarının huyu kurusun. Ahlakı bu, meşrebi bu, mezhebi bu…”