Samanyolu Haber /Gündem / Oy kabini, kağıt, mürekkep... YSK seçim alışverişine 'erken' mi çıktı? /06 Mart 2022 11:22

Oy kabini, kağıt, mürekkep... YSK seçim alışverişine 'erken' mi çıktı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim malzemeleri alımı için start vermesi tartışmalara sebep oldu. Erken seçim tartışmaları bir kez daha alevlendi.

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Hürriyet yazarı Nuray Babacan, Yüksek Seçim Kurulu’nun, seçimlere hazırlık için alışverişe çıktığını yazdı. Satın alınan malzemelere dikkat çeken Babacan, kurumun ‘Erken değil mi?’ sorusuna verdiği yanıtı da köşesine taşıdı.

Nuray Babacan, “Yarının işine bugünden hazırlanma kararı alan Yüksek Seçim Kurulu, alışverişe çıktı. Ne satın alıyor derseniz; Filingranlı kâğıt, oy kullanma kabini, mürekkep…” diye yazdı.

Babacan yazısının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “En uzak olasılıkla 2023 Haziran ayında yapılacak olan seçimler için hazırlıklara başlayan YSK yönetiminin, 'Erken değil mi?' sorusuna verdiği yanıt ilginç: 'Fiyatlar artmadan stoklarımızı tamamlamak istedik.' TBMM, ilk seçimlerde uygulanacak Seçim Yasası değişikliğini görüşmeye hazırlanırken, YSK da kendi hazırlığını yapıyor. Yaptığı tek iş kâğıt ve mürekkep stoklamak da değil. Öğrendiğimize göre, seçim verilerinin siber güvenliği konusunda yeni bir adım atıldı.”
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