Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de “silahını getirene 500 dolar” /18 Aralık 2022 12:19

ABD’de “silahını getirene 500 dolar”

Silahlı saldırıların hız kesmediği ABD'de, silahsızlanmayı özendirmek amacıyla New York eyaletinde başlatılan kampanyada silahını yetkililere teslim edenlere 500 dolara (9 bin 300 TL) kadar ödeme yapıldı.

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ABD’nin New York eyaletinde, Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzales ve New York Polis Teşkilatının (NYPD) desteklediği kampanyada, ateşli silahını teslim eden herkese, silahın türüne göre 50 ila 500 dolar ödeniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Gonzales, kampanyaya ilişkin “Sokaklardan silahları toplamak ortak bir sorumluluktur ve silahları geri alma etkinliği, mahallelerimizdeki silahlı şiddeti azaltmaya yönelik kapsamlı stratejinin bir parçasıdır” açıklamasında bulundu. Kampanyanın başarıya ulaşmasını umduğunu belirten Gonzales, “Evinde ateşli silah bulunduran herkesi bu fırsattan yararlanmaya ve önemli miktarda para kazanmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

NYPD Komiseri Keechant Sewell ise “Şehrimizde silahlı şiddeti azaltmanın en etkili yolu, sokaklarımızdaki silah sayısını azaltmaktır” dedi.

Silahını getiren herkese, kimlik ve soru sorulmaksızın 50, 150 ve 500 dolarlık hediye kartları takdim edildi. Silahını teslim eden ilk 25 kişiye, ilanda belirtildiği gibi iPad tablet bilgisayar hediye edildi.
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