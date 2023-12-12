Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den 7 Türk şirkete yaptırım /12 Aralık 2023 20:37

ABD’den 7 Türk şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, içerisinde Türkiye'den 7 şirketin de yer aldığı Rusya’ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

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ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Rusya’ya askeri teçhizat sağlayan 150 kurum ve kişiye yaptırım uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırım uygulanan kişi ve şirketlerin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı sürdürmesine 'yüksek öncelikli askeri teçhizat sevkiyatı' ile fayda sağladığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen konu hakkında yaptığı açıklamada Kremlin’in Rusya’yı istikrarlı bir şekilde ‘savaş ekonomisine’ dönüştürdüğünü vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bunu sadece yerli üretim ile yapamayacağının altını çizen Yellen, bugün açıklanan yaptırımların Rus ordusunun acilen ihtiyaç duyduğu teçhizatları sağlayan kişileri hedef aldığını belirtti.

Listede Türkiye’den de 7 şirket yer aldı. Bu şirketlerin isimleri şöyle:

Bosfor Avrasya İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi,

Egetir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

Globus Türkiye Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi,

Kartal Exim Dış Ticaret Limited Şirketi,

Konomar Gemi Elektrik Ve Elektronik Limited Şirketi,

Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi.

Özkaya Otomotiv Mamülleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi.

YÜKSEK ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR

Bakanlığın yayımladığı listede, söz konusu şirketlerin Rusya’ya nasıl bir fayda sağladığına dair de bilgiler yer verildi. Buna göre bu şirketlerin Rusya’ya yüzlerce kez sevkiyatı yaptığı, bu sevkiyatlarda Rus ordusunun yüksek öncelikli ihtiyaçlarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
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