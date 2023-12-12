Dünya Döndükçe Kampı'nda 'Işık Karanlık Devr-i Daimi' okunacak

16 Aralık Cumartesi günü Japonya ekibinin yayınıyla başlayacak olan kamp saatte bir ülke değiştirerek dünyanın etrafında tam bir tur atacak. Kampta Işık Karanlık Devr-i Daimi adlı Kırık Testi 20 eserinin bazı bölümleri okunacak, tamamı özetlenecek, soru cevap oturumları, münazara fasılları, Hocaefendi’nin okuttuğu gibi tefsir ve hadis okuma denemeleri ve ödüllü Kahoot yarışmaları yer alacak. Kamp yerel saatle 17 Aralık Pazar sabahı 11:00’de hitama erecek.



Dünya Döndükçe kampında Işık Karanlık Devr-i Daimi adlı eserde geçen temel kavramlar tanıtılacak, bugüne kadar Hocaefendi’nin eserleri içinde en fazla Risale-i Nur atfı bulunan eserdeki Bediüzzaman tınıları tespit edilecek ve eser, Hocaefendi’nin Kütüphanesi, Siyer Felsefesi, Risale-i Nur Okulu ve Kalbin Zümrüt Tepelerinin Eteklerinde gibi yine Respect Graduate School tarafından hayata geçirilen seminerlerin penceresinden analiz edilecek.

Şualar Dershanesi ve Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Seminerleri de tanıtılacak

Dünya Döndükçe Kampına katılanlar Respect Graduate School’un 1 Ocak 2024’ten itibaren başlayacak Şualar Dershanesi ve Psikolojik-Sosyolojik Tefsir seminerlerini de tanıma imkanı bulacaklar.

Şualar Dershanesi, Respect’in daha önce yaptığı Sözler, Lem’alar ve Mektubat Dershanesi seminerlerinin dördüncüsü. Koordinatörlüğünü Melike Gülen’in yaptığı Şualar Dershanesi’nde Prof. Dr. Adnan Arslan, Seyit Erkal, Dr. Ergun Çapan, Emine Eroğlu, Cemal Türk, Prof. Dr. Osman Şahin, Mehmet Akar ve Kerim Balcı gibi isimler ders verecekler.

Necati Mert’in koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen Psikolojik-Sosyolojik Tefsir seminerinin eğitmen kadrosunda da Prof. Muhittin Akgül, Prof. Ayhan Tekineş, Prof. Ayhan Aslan, Prof. Muhsin Toprak, Dr. Ergun Çapan, Dr. Fatih Açık, Kerim Balcı, Cemal Türk, Faruk Sünbül, Fatih Kumaş ve Psikoterapist Aslı Baran gibi isimler var.

Her iki seminer de Ocak ayı başından Ramazan başına kadar sürecek bir kayıtlı talebelerinin üç aylarının ilk ikisini ilim ve irfan ile şenlendirecek.

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Dünya Döndükçe Kampı ücretsiz olmakla birlikte kayıt olmak zorunlu. Birkaç saniyede yapılan kayıt işlemi için tıklayınız: https://rb.gy/pzkz58

Şualar Dershanesi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kayıt olmak için: https://turkce.respectgs.us/risale-ve-hizmet-arastirmalari-merkezi/sualar-dershanesi/



