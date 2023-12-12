Samanyolu Haber /Spor / Sporda şiddet 'Komşu'yu da vurdu: Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti /12 Aralık 2023 21:06

Sporda şiddet 'Komşu'yu da vurdu: Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti

Türk futbolu hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasının etkileriyle boğuşurken, Yunanistan 1. Futbol Ligi'nde yaşanan şiddet olayları sonrası Federasyon Başkanı Vangelis Marinakis istifa etti. 18 yaşındaki bir taraftarın, voleybol maçında neden olduğu olayda, bir polis memurunun bacağı kesilmişti.

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Yunanistan'da geçtiğimiz 7 Aralık'ta gerçekleşen ve Olimpiakos ile Panathinaikos takımlarının karşılaştığı voleybol maçında yaşanan şiddet olayları, futbol taraftarlarının holiganizminden kaynaklanıyor olarak görüldü. Bu gelişmelerin ardından, Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) Federasyonu'nun Başkanı Vangelis Marinakis, istifasını açıkladı.

Yunanistan'ın resmi yayın organı ERT'nin verdiği bilgiye göre, Marinakis'in istifası, Panathinaikos, AEK, PASOK ve Aris gibi önemli spor kulüplerinin talebi üzerine gerçekleşti. Marinakis, özellikle futboldaki şiddet olaylarının önlenememesi sebebiyle kamuoyunun yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı.

Diğer yandan, söz konusu voleybol maçı sırasında, 18 yaşındaki bir Olimpiakos taraftarı tarafından atılan işaret fişeği sonucu yaralanan ve durumu ciddi olan 31 yaşındaki bir polis memuru, tedavi gördüğü hastanede ameliyat edildi. Polis memurunun, işaret fişeğinin isabet ettiği bacağı, yapılan tıbbi müdahale sonucu kesilmek zorunda kaldı.

Bu olayın ardından Yunan hükümeti, Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024 tarihine kadar seyircisiz oynanmasına karar verdi.
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