Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den Akdeniz’de gövde gösterisi /20 Aralık 2023 20:14

ABD’den Akdeniz’de gövde gösterisi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dünyanın en büyük uçak gemisi olan ve Akdeniz'de görev yapan USS Gerald R. Ford’u ziyaret etti. Dev gemi, çatışmaların yayılmasını önlemek için caydırıcı bir güç olarak bölgede bulunuyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd  Austin, İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmalar dolayısıyla görev süresi uzatılan Gerald R. Ford uçak gemisine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Austin, Akdeniz'deki ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "gemi ve mürettabın tarih yazdığını" söyledi.

Bölgedeki tansiyonun yüksekliğine dikkati çeken ABD’li bakan, sözlerinin devamında geminin çatışmaların yayılmasını önlemedeki öneminden bahsetti.



Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, “En önemli amaçlarımızdan birisi çatışmaların yayılmasını önlemek. Bu konu hakkında iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum” dedi.

Austin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını yumuşatması durumunda bölgedeki savaş riskinin azalıp azalmayacağına dair soruya “Eğer bu olursa… Bence mantıklı olan bu. Bölgedeki hareketliliğin biraz kesileceğini görebiliriz” dedi.



GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Austin, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bir gün sonra, 8 Ekim'de, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması emrini vermişti.

ABD Donanması’nın en yeni ve en gelişmiş düzeydeki dev uçak gemisinin görevi devam eden gerilim dolayısıyla 3 kere uzatılmıştı.



KIZILDENİZ’DEKİ GERGİNLİK

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı.

Refah Muhafızı Operasyonu ismi verilen misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın yer aldığı belirtilmişti.
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