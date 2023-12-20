ABD’den Akdeniz’de gövde gösterisi





































Sözcü'de yer alan habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmalar dolayısıyla görev süresi uzatılan Gerald R. Ford uçak gemisine bir ziyaret gerçekleştirdi.Austin, Akdeniz'deki ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "gemi ve mürettabın tarih yazdığını" söyledi.Bölgedeki tansiyonun yüksekliğine dikkati çeken ABD’li bakan, sözlerinin devamında geminin çatışmaların yayılmasını önlemedeki öneminden bahsetti.Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, “En önemli amaçlarımızdan birisi çatışmaların yayılmasını önlemek. Bu konu hakkında iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum” dedi.Austin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını yumuşatması durumunda bölgedeki savaş riskinin azalıp azalmayacağına dair soruya “Eğer bu olursa… Bence mantıklı olan bu. Bölgedeki hareketliliğin biraz kesileceğini görebiliriz” dedi.Austin, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bir gün sonra, 8 Ekim'de, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması emrini vermişti.ABD Donanması’nın en yeni ve en gelişmiş düzeydeki dev uçak gemisinin görevi devam eden gerilim dolayısıyla 3 kere uzatılmıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı.Refah Muhafızı Operasyonu ismi verilen misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın yer aldığı belirtilmişti.