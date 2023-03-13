ABD’den İran’a yalanlama

Açıklama bir Beyaz Saray güvenlik sözcüsünden geldi.



Sözcü, İran’ın açıklamasını yanlış olarak nitelemekle birlikte Amerika’nın İran’da tutulan Amerikalıların serbest kalmaları taahhüdüne bağlı olduğunu vurguladı.



İran Dışişleri Bakanı ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Amerika’yla tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarını ve bunun yakında gerçekleşmesini umduğunu söyledi.



Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, son günlerde iki ülkenin anlaşmaya vardığını ve Amerika tarafında her şeyin iyi gitmesi durumunda kısa süre içinde tutuklu takasının gerçekleşeceğini düşündüğünü belirtti.



İran tarafında her şeyin hazır olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, Amerika’nın son teknik koordinasyon üzerinde çalıştığını kaydetti.



İran’da tutuklu olan Amerikalılar’dan biri Siamak Namazi. Namazi’nin hem İran hem Amerikan vatandaşlığı bulunuyor. Namazi, 2016 yılında casusluk ve Amerikan hükümetiyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İran asıllı Amerikalı Emad Sharghi de 2018 yılından bu yana tutuklu.



İranlı yetkililer tutuklu takas anlaşması müzakerelerine bölgedeki iki ülkenin arabuluculuk yaptığını da kaydetti.



İran’da bazı yayın kuruluşları da daha önce 7 milyar dolar değerinde İran’ın dondurulmuş petrol kaynaklarının serbest bırakılması karşılığında tutuklu takası anlaşmasına varıldığını kaydetmişti.



İran, çifte vatandaşlığı olan onlarca kişiyi cezaevinde tutuyor.



İnsan hakları örgütleri Tahran’ı diğer ülkelerden imtiyazlar almak için bu kişileri tutukladığını belirtiyor. İran bu suçlamayı reddediyor.