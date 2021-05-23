ABD’den kripto para hamlesi

Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeni ile hızla değer kaybeden Bitcoin, Çin Devlet Konseyi’ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin, Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısı ile hızlı bir şekilde düşüşe geçti.







Bitcoin fiyatları 35 bin doların altında seyrederken ABD'den gelen kripto para adımı ile bir darbe daha aldı.Türkiye’de bu piyasada 5-6 milyon kişinin işlem yaptığı ve 14 milyon kişinin de ilgi alanına girdiği biliniyor. Son zamanlarda kripto para piyasasında yaşananlar ilgiyi azaltacağına daha da arttırıyor.





Kripto para piyasanın beş büyük aktörü Bitcoin, Ethereum, Tether, Biance ve Cardano tepe taklak oldu. Son yedi günde Bitcoin yüzde 26, Ethereum yüzde 40, Biance yüzde 45, Cardano ise yüzde 25 değer kaybetti.





Tether ise bu sürede yüzde 0.19 yükseldi. Yılın her günü 7/24 işlem gören piyasada bir regülasyonun olmaması yüksek kazançları getirebildiği gibi yüksek kayıplara da yol açabilmekte.





Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ile otomobil satışı yapmayı durdurduğunu ve bunu da çevreci nedenlere bağladığını söylemişti. Tesla geçtiğimiz aylarda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın almıştı. Musk kripto paralar ile ilgili son tweetini ise 3 gün önce atmıştı.





Elon Musk'ın sürekli speküle ettiği kripto para piyasalarına ilişkin olarak Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasında bulundu.





Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum fiyatı ise son 24 saatte yüzde 20'a yakın düşüş yaşayarak 2 binin altında indi. Ethereum'da bir haftalık kayıp ise yüzde 50 seviyesinde.





Warren Buffett, “Krizlerin en büyük kaybedeni panikleyenlerdir” diyor. Çin dalgası geçtiğinde piyasalarda yukarı doğru sert düzeltmeler yaşanabilir.





Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu belirtildi.Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekildi. İşletme gelirinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.





Raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi istendi.





Raporda ayrıca, 2019'da yaklaşık 600 milyar dolar olan vergi açığının ele alınmazsa gelecek 10 yılda yaklaşık 7 trilyon dolara yükselebileceği belirtildi.