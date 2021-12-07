ABD’den Pekin Olimpiyatları’na 'Diplomatik Boykot'

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz ay böyle bir boykot kararını değerlendirdiğini belirtmişti. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Pazartesi günü düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden yönetiminin “Çin’in süregelen soykırım, Şincan’da insanlığa karşı işlenen suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri sebebiyle” Pekin 2022 Kış ve Paralimpik Olimpiyatları’na diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğini açıkladı.



Beyaz Saray sözcüsü, ABD’de bazı Kongre üyelerinin de uzun süredir teşvik ettiği diplomatik boykotunun Amerikalı sporcuları etkilemeyeceğini söyledi; “ABD takımında yer alan atletler tam desteğimize sahip. Onlara buradan destek verirken yüzde 100 arkalarında olacağız” dedi.



Çin’in Washington Büyükelçiliği’nden açıklama taleplerine yanıt gelmedi.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Beyaz Saray diplomatik boykot kararını resmi olarak duyurmadan önce yaptığı açıklamada, “boykot çağrısında bulunanların ABD ve Çin arasında önemli konularda diyalog ve işbirliğini etkilememek için buna son vermesi gerektiğini” belirtmişti.



Çinli sözcü ABD’nin bu yolda devam etmesi halinde “Çin’in de kararlı karşı önlemler alacağını” belirtti; ancak ayrıntı vermedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin’in davetini kabul eden tek büyük ülke lideri.



İnsan hakları örgütlerinden karara destek



İnsan hakları örgütleri ABD’nin diplomatik boylat kararını destekledi ancak Washington’un Çin’in hesap vermesini sağlamak amacıyla daha fazla adım atabileceğini belirtti.



İnsan hakları İzleme Örgütü’nün Çin direktörü Sophie Richardson, “ABD’nin benzer düşünen hükümetlerle işlenen suçların sorumlularının hesap vermesi için yöntemleri araştırmak ve belirlemek amacıyla çabaları hızlandırması gerektiğini” belirtti.



Başka ülkeler de boykot seçeneğini değerlendiriyor



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefik ve ortaklarla Çin’in insan hakları siciline ilişkin kaygılar ışığında Pekin Olimpiyatları konusunda ortak bir yaklaşım konusunda istişare içinde olduklarını belirtti.



Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ABD’nin kararla ilgili olarak müttefiklerini bilgilendirdiğini ancak onların da boykot kararı alıp almamalarının onlara kalmış olduğunu söyledi.



Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerin de boykot seçeneğini değerlendirdikleri belirtiliyor.



Biden yönetiminin diplomatik boykot kararı Beyaz Saray’ın 9-10 Aralık’ta ev sahipliğini yapacağı Demokrasi Zirvesi öncesine rastladı. Zirveye 100’den fazla ülkeden liderlerin ve sivil toplum uzmanlarının katılması planlanıyor.



Biden yönetiminin zirvede ABD içinde ve dışında demokrasi ve insan haklarının savunulmasına yönelik bireysel ve kolektif reform ve girişimleri açıklaması bekleniyor.



Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez ABD’nin diplomatik boykot kararını, “Çin hükümetinin ihlalleri karşısında insan haklarına yönelik sarsılmaz kararlılığını göstermek için gerekli bir adım” olarak değerlendirdi.



ABD’nin değerlerini paylaşan müttefik ve ortaklarına diplomatik boykota katılmaları çağrısında bulundu.



Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ise diplomatik boykot adımının yetersiz olduğunu savunarak ABD’nin Pekin Olimpiyatları’nı tamamen boykot etmesi gerektiğini söyledi.



Senatör Cotton, “ABD Pekin’deki Soykırım Oyunları’nı tamamen boykot etmeli. Amerikan şirketleri Çin Komünist Partisi’ni mali olarak desteklememeli ve ABD takımını kendi sporcularını ortadan kaldıran otoriter çirkin bir rejimin tehlikelerine maruz bırakmamalıyız” dedi.