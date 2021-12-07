Alışverişe gelen Yunan polis Türkiye'de gözaltına alındı

SAMANYOLU - ATİNA / Ajanslar







Bir Yunan polis memuru ile kız arkadaşı, Türkiye-Yunanistan sınırına yakın bir yerde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.





DHA'nın aktardığına göre, kız arkadaşı Aheni Aohna ile turistik amaçla Edirne'ye gelen Yunanistan’ın Dedeağaç kenti Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Valasoudis Manolis, Türkiye-Yunanistan sınırını teşkil eden Meriç nehrinin kenarında kurulu Doyran köyü yakınlarında aracı ile birlikte askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Edirne'deki savcılıktaki soruşturmaların ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen çift, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İkilinin üzerinde bulunan ve el konulan cep telefonları ile diğer materyallerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.



"Biz alışverişe gelmiştik"





Fransız Haber Ajansı AFP'nin Yunan hükümetine dayandırdığı haberinde ise, Yunan polis memuru ile kız arkadaşının tatil günleri olan Pazar günü şahsi araçlarıyla Türkiye'ye gittikleri, akşam vakti geri dönmek istediklerinde, "Yunanistan-Türkiye sınırına 50 metre kala Türk yetkililer tarafından kontrol edildikleri" ve arabalarının içinde "yasak bölgeye bir metre uzaklıkta bulunmaları" nedeniyle gözaltına alındıkları aktarıldı.





PEKİ YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?



Yunan polisi ve arkadaşının Yurdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılması, soruşturma ve mahkeme süresince TÜrkiye'de tutulacakları anlamına geliyor. Türk adli trafiği içerisinde soruşturma ve mahkeme sürecinin ne kadar süreceğinin belirsiz olması, bu süre zarfında Türkiye'de zorla Türkiye'de tutulmaları anlamını taşıyor.



Daha öncede benzer 'şaibeli sınır ihlkalleri' gündeme gelmiş, Edirne'de sınırı geçen Teğmen Mitretodis ile Astsubay Çavuş Kouklatzis 1 Mart 2018'de yakalanmış, 18 Eylül 2019'da da haklarında 'Askeri Casusluk' konusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek serbest bırakılmıştı. Mitretodis ve Kouklatzis, 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış, bu olay iki ülke arasındaki gerilimi üst noktalara tırmandırmıştı.

Daha öncede benzer 'şaibeli sınır ihlkalleri' gündeme gelmiş, Edirne'de sınırı geçen Teğmen Mitretodis ile Astsubay Çavuş Kouklatzis 1 Mart 2018'de yakalanmış, 18 Eylül 2019'da da haklarında 'Askeri Casusluk' konusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek serbest bırakılmıştı. Mitretodis ve Kouklatzis, 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış, bu olay iki ülke arasındaki gerilimi üst noktalara tırmandırmıştı.





Eroğan Rejimi'nin özellikle muhaliflere karşı sıklıkla başvurduğu 'yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılma', bir nevi REHİN ALMA UYGULAMASI olarak yaygın olarak kullanılıyor.



Yunan polis memurunun ifadesinde, İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye girdiklerini, kız arkadaşı ile Edirne kent merkezinde alışveriş yaptıklarını, alışverişin ardından dönüşe geçtiklerini ve cep telefonundaki navigasyona 'İpsala' yazdığını aktaran DHA, polis memurunun önüne iki yol çıktığını ve kısa yolu tercih edince askerlerin durdurduğunu söylediğini bildirdi. Polis memurunun ifadesinde, "Biz alışverişe gelmiştik. Başka bir amacımız yok" dediği öğrenildi. Çiftin serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan’ın Edirne Başkonsolosluğu görevlileri ile birlikte adliyeden ayrıldığı aktarıldı.